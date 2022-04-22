Украинские военные впервые с начала войны начали обучаться в Британии. Об этом сообщил премьер-министр Борис Джонсон, пишет Reuters .

Обучение касается группы офицеров, которых обучают работе с бронированными патрульными машинами «Мастиф». Известно, что Британия предоставила украинским бойцам 120 «Мастифов», которые можно использовать в том числе для разведки.

Сообщается, что количество военных тренингов украинцев на Западе будет нарастать в связи с ростом поставок импортных вооружений, которые надо правильно использовать.

Напомним, также появилась информация о том, что Великобритания введет эмбарго на поставки серебра, лесоматериалов и икры из РФ и повысит пошлины на 96 категорий товаров из России и Беларуси.

Мы писали, в командовании ЦВО также заявили, что «контроль над югом Украины - это еще один выход в Приднестровье, где также отмечаются факты притеснения русскоязычного населения».

«Россия озвучила свой план на вторую фазу войны. Они думают, что могут захватить Донбасс и Юг Украины, рассчитывая на экономическое давление нашего государства. У нас есть собственные сценарии защиты Украины и хочу напомнить, что многие планы кремля уже были разрушены работой нашей армии и народа», - отреагировал на циничные планы врага Андрей Ермак.

Напомним, в РФ проговорились об огроммных потерях в войне с Украиной.

Также Politeka.net писала, что в британской разведке пояснили причину отказа Путина штурмовать "Азовсталь".

Кроме того Politeka.net сообщала, что бойцы ВСУ нанесли мощный удар по российской авиации.