Президент раскрыл подробности, о чем думает перед сном и за что его мучает совесть в такие моменты.

Издание Time поместило на обложку своего номера украинского президента президента Владимира Зеленского. В этом номере, который выйдет 9 мая, корреспондент Саймон Шустер, который две недели провел в Офисе президента, рассказал интересные подробности о жизни гаранта.

Так, общаясь с Владимиром Зеленским журналист выяснил, о чем думает перед сном президент. Оказалось, что уже по привычке лидер государства оглядывает повестку прошедшего дня и думает, не упустил ли он чего-нибудь важного.

"Это бессмысленно. Это все та же повестка. Я вижу, что на сегодня уже все сделано. Но я продолжаю смотреть и чувствую, что что-то не так. Меня мучает совесть", - признался Зеленский.

По словам Шустера, президент не может просто так закрыть глаза и немного поспать, пока в Украине продолжают падать бомбы и совершаются военные преступления, а мирные жители по-прежнему заперты в подвалах.

Также президент рассказал, что сейчас все внимание мира приковано к Украине, однако, рано или поздно людям надоест листать соцсети, они будут перелистывать. Зеленский очень обеспокоен тем, как мир воспринимает войну и что внимание людей ослабевает. Сейчас его миссия состоит в том, чтобы заставить свободный мир пережить эту войну так же, как Украина: как вопрос собственного выживания.

Напомним, Спрашивают секретные пароли: как охраняется и работает Офис президента в военное время.

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