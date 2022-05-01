Российские оккупанты понесли огромные потери и перестали перебрасывать свои войска на Харьковском направлении.

Об этом в эфире «Фейгин Live» рассказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

По его словам, за последние четыре дня ситуация на Харьковском направлении изменилась, причем не в пользу оккупантов. За это время россия перестала перебрасывать новых военных и технику на территорию Укрраины.

«Особенно на направлении главного удара – то есть на Изюм не перебрасываются войска вообще. Назад валит огромное количество подбитой техники и вывозят раненых и убитых», - сообщил Арестович.

Он подчеркнул, что противник несет колоссальные потери. По словам советника главы ОП, за последние три дня есть подтвержденные результаты ударов ВСУ по Первомайскому и дважды по Изюму. Они пришлись на штаб ВДВ и штаб 2-й армии россии.

«Даже по нижней границе считаем – 100 трупов в одном месте, 200 – в другом, и не менее 100 – в третьем. Верхний предел – называют и по 200, и по 300. Это примерно 600 трупов по самым оптимистичным для них прогнозам. Это старшие офицеры. Они начали терять боеспособность, нет поставок. Два штаба армии», - подчеркнул Арестович.

По его словам, из-за таких потерь российская армия резко сбавила темпы своего продвижения.

«Вся эта история очень здорово начала притормаживать. По некоторым данным, требующим проверки (я здесь скептичен), начальник российского штаба ВДВ уничтожен. Выходит, что мы как минимум сильно сбили темп», - сообщил Арестович.

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