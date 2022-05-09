О вопиющем случае написал в своем Фейсбук украинский активист Александр Снидалов.

9 мая команда украинского телеканала «1+1» отправилась освещать события в Берлине, где ранее накануне Дня победы решили запретить украинскую символику, чтобы избежать «провокаций».

Местная российская диаспора в этот день устроила «шоу» возле мемориала в Treptower park. Несмотря на то, что российская символика также должна была относиться к запрещенной, местная полиция не пыталась забирать у собравшихся российские флаги и георгиевские ленточки, сообщали украинские журналисты

Также не обошлось и без более агрессивных провокаций. Как сообщил Снидалов, пророссийски настроенные митингующие напали на одну из украинских ведущих. Изначально активист сообщил, что это была Наталья Фибриг, однако позже уточнил, что атаке подверглась Наталья Мосейчук.

«Бездействие берлинской полиции перешло все границы. Только что в Трептовер парке рашисты напали на украинскую съемочную группу 1+1, которая снимала сюжет о нарушениях во время мероприятий 9 мая. Еще раз. Украинских журналистов во время профессиональной деятельности избили в Берлине рашисты. Полиция Берлина была рядом и не смогла это предотвратить. Пора выходить на улицы и задать берлинским властям несколько вопросов», - написал Снидалов.

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