Военный эксперт Олег Жданов в интервью Владимиру Полуеву рассказал, сто есть инсайдерская информация об отстранении генерала Герасимова от командования российскими войсками. По словам аналитика, этого командира могли отстранить, потому что стало понятно, что он не справляется.

"Информация пока не подтверждена официально, но есть инсайдерская информация о том, что якобы генерал Герасимов отстранен от руководства вот этой вот "специальной операции" в виду того, что он не справился с поставленными задачами, не выполнил то, что ему сказали. И вот назначен новый руководитель, а как известно, новая метла – по-новому метет", - говорит Жданов.

По словам эксперта, новый командующий российскими войсками, чтобы создать эффект своего прихода, он может кинуть все силы на захват новых территорий.

"Он может бросить в бой все, что есть там на линии соприкосновения с нашими войсками. А уже потом разбираться. Пока он будет вникать в должность, войска будут атаковать из последних сил наши позиции. Вполне такой сценарий я допускаю", - подытожил эксперт.

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