Историю 29-летнего Сергея Иванука рассказали в сюжете телеканала «Радіо Свобода». Сергей родом из Полтавы. До войны он был оперным певцом, который давал представления для украинцев, однако с приходом оккупантов на нашу землю артист решил стать волонтером. Он помогал жителям разрушенных районов Харькова, доставляя им гуманитарную помощь, а также эвакуируя тех, кто в этом нуждался.

В одну из таких поездок певец сам попал под обстрел.

«10 марта я уже развез в Харькове медикаменты, гуманитарную помощь, забрал людей. Мы уже выезжали из Харькова. И начался обстрел, сразу автоматная очередь», - рассказал Сергей

Им удалось укрыться за гаражами, однако по дороге к безопасности Сергей получил пять пулевых ранений.

«Я все пули ощущал. В ноги две пули попало, в спину, легкие, печень пробило. И я видел момент, когда мне отстрелило пальцы. Но у меня в голове было одно: довезти людей до блокпоста», - рассказал певец.

В результате обстрела больше никто не пострадал. А благодаря тому, что в тот раз он вывозил медиков, они смогли оперативно оказать ему первую помощь. Сергея доставили в ближайшую больницу Харькова, где он провел 16 суток в реанимации в критическом состоянии. Врачам удалось спасти певца, однако один из простреленных пальцев пришлось ампутировать.

В будущем Сергей надеется вернуться к оперной карьере.

Напомним, оккупанты провалили штурм сразу на двух направлениях, ВСУ уже контратакуют.

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