Мужчине и его братьям завязали глаза, бросили в военную машину и увезли.

Житель Черниговской области Николай Куличенко рассказал, что в начале оккупации в их дом пришли российские захватчики. После обысков оккупанты нашли дома форму ВСУ младшего брата и медали дедушки. Об этом сообщает "Суспильне", представив специальный репортаж и интервью с пострадавшим мужчиной.

После этого мужчине и его братьям завязали глаза, бросили в военную машину и увезли. Их привезли на территорию пилорамы в селе Вишневое. Там братьев жестоко пытали. А еще через три дня оккупанты решили всех их расстрелять.

"Я здесь, рядом старший брат, а чуть дальше, меньший. И его первого застрелили. Вбросили в яму, а потом Диму застрелили, но не вбрасывали в яму. А потом, как в меня выстрелили, меня еще и ногой толкнули. Я упал на верх старшего", — рассказал мужчина.

Двое братьев Николая умерли, а ему все же удалось спастись и выбраться из могилы. Пуля прошла навылет. Несмотря на связанные ноги и руки, он выбрался из могилы. Дошел до ближайшей деревни и даже миновал российский блокпост.

Там ему оказала помощь женщина, к которой Николай периодически наведывается и благодарит за спасение. В свое село Николай Куличенко прошел пешком – 40 километров. Врачи его обследовали уже после деоккупации.

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