Александр Лукашенко рассказал о том, как белорусам и россиянам придется пересесть с «Мерседесов» на «Москвичи».

Новыми сказками об импортозамещении самопровозглашенный президент Беларуси отметился во время встречи с губернатором Нижегородской области.

Лукашенко решил поддержать любимый постулат своего ближайшего друга владимира путина о том, что жесткие санкции Запады якобы идут «только на пользу» их странам.

«А я все больше задумываюсь над тем, что Запад, того не понимая, подтолкнул нас к интенсивному развитию - россию и Беларусь. Если кто-то к нам готов в этом плане присоединиться, то они будут иметь серьезный эффект», - утверждает политик.

По его словам, рф и Беларусь уже сейчас производят все необходимое в сфере техники, «только пониже уровнем».

В то же время, Лукашенко пришлось признать, что процесс перестройки экономики займет время. А пока им придется довольствоваться тем, что они имеют.

«Хорошо, не будем ездить в это время на Мерседесах. Пока проедемся на своих автомобилях, которые у нас были. Недавно Россия заявила о намерении выпускать "Лады", "Москвичи". А что плохого? Это уже не те советские Москвичи, естественно. Но, возможно, еще и не Мерседесы. Придет время - будут у нас и свои Мерседесы. На это времени много не надо», - уверен Лукашенко.

Напомним, оккупанты прибегают к радикальным методам, чтобы не стать "пушечным мясом".

Как сообщала Politeka, российский вояка "прозрел" в плену и выдал правду о своих командирах.

Также Politeka писала, что Рф для войны в Украине ищет оружие по миру, Данилов раскрыл, насколько успешно.