В небе над Украиной был сбит генерал-майор военно-воздушных сил россии в отставке Канамат Боташев.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на трех бывших подчиненных летчика, которые поддерживали с ним связь.

Ранее сообщалось, что 22 мая ВСУ сбили в небе над Луганской областью российский штурмовик Су-25. Его пилот не успел катапультироваться и погиб вместе с уничтоженным самолетом.

Бывший сослуживец Боташева рассказал, что отставной генерал принимал участие в военных действиях в Украине за штурвалом именно Су-25.

«Сегодня погиб Канамат! Район Попасной, 8:25… Первый заход НАР-ы (неуправляемые авиационные ракеты - ВВС), второй - бомбы… Стингер на выходе из атаки, взрыв в воздухе и… Всё», - написали в одном из российских телеграм-каналов.

Боташев стал самым высокопоставленным летчиком, ликвидированным в Украине. Он командовал авиационным полком прежде, чем вышел в отставку. Тот факт, что такого высокопоставленного офицера привлекли к операции свидетельствует о том, что россия столкнулась с нехваткой высококлассных специалистов для ведения войны в Украине.

Остается неизвестным, как именно Боташев оказался за штурвалом российского штурмовика в небе над Украиной - ведь он уволился из российской армии уже много лет назад после того как дважды "катался" на военных самолетах, допуска к полетам на которых не имел. Генералу было за 60 лет.

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