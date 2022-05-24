Об этом сообщает ВВС со ссылкой на трех бывших подчиненных летчика, которые поддерживали с ним связь.
Ранее сообщалось, что 22 мая ВСУ сбили в небе над Луганской областью российский штурмовик Су-25. Его пилот не успел катапультироваться и погиб вместе с уничтоженным самолетом.
Бывший сослуживец Боташева рассказал, что отставной генерал принимал участие в военных действиях в Украине за штурвалом именно Су-25.
«Сегодня погиб Канамат! Район Попасной, 8:25… Первый заход НАР-ы (неуправляемые авиационные ракеты - ВВС), второй - бомбы… Стингер на выходе из атаки, взрыв в воздухе и… Всё», - написали в одном из российских телеграм-каналов.
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Боташев стал самым высокопоставленным летчиком, ликвидированным в Украине. Он командовал авиационным полком прежде, чем вышел в отставку. Тот факт, что такого высокопоставленного офицера привлекли к операции свидетельствует о том, что россия столкнулась с нехваткой высококлассных специалистов для ведения войны в Украине.
Остается неизвестным, как именно Боташев оказался за штурвалом российского штурмовика в небе над Украиной - ведь он уволился из российской армии уже много лет назад после того как дважды "катался" на военных самолетах, допуска к полетам на которых не имел. Генералу было за 60 лет.
Напомним, Орбан объявил в Венгрии режим ЧП из-за Украины.
Как сообщала Politeka, журналистка рассказала о флаге Украины над Красной площадью.
Также Politeka писала, что ВСУ уничтожили элитное подразделение рф, оккупанты заскулили, аудиоперехват.