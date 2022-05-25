Прямо сейчас российские военные пытаются окружить Лисичанск и Северодонецк и взять их в осаду.

Об этом в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным рассказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

По его словам, сейчас оккупанты пытаются прорваться от Врубовки и перерезать дорогу в районе Берестового. Это позволит им прервать снабжение между Бахмутом и Лисичанском.

«Если посмотреть на Северск, то вот он, малый котёл вдоль железной дороги, который они пытаются замкнуть - от Северска до Берестового. Получается маленький котёл, который Ямполь, Северск, Попасная, Врубовка... Они замыкают и Лисичанск и Северодонецк остаются в окружении. Это главная задача, которую они сейчас решают. Задача - сделать "новый Мариуполь"», - предупредил Арестович.

По его словам, на этом направлении сложилась крайне сложная ситуация для украинских военных.

«Непрерывные удары артиллерией и авиацией, практически непрерывные атаки наземных сил противника. Превосходство по артиллерии, по авиации у противника. И там, мягко говоря, мы едва-едва выгребаем», - рассказал советник главы ОП.

В то же время он подчеркнул, что в самих Лисичанске и Северодонецке ситуация остается управляемой.

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