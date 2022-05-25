Об этом пишет немецкое издание Handelsblatt. Как передает газета, глава Минфина Канады Христи Фриланд рассказала, что получает звонки от российских олигархов с интересными предложениями.

Упомянутые российские богачи заверяют, что категорически против войны с Украиной, развязанной владимиром путиным. При этом они боятся репрессий со стороны Кремля, поэтому не хотят сообщать о своей позиции открыто.

В результате олигархи придумали удобную схему: они предлагают передать Западу значительную часть своих активов в обмен на исключение их имен из санкционных списков.

По словам Фриланд, переговоры с российскими олигархами на эту тему пока только на начальной стадии.

При этом отмечается, что данное соглашение позволило бы Украине получить миллиарды.

«Такая сделка могла бы дать определённые преимущества для всех сторон: Киев получает миллиарды, Запад избегает дебатов об экспроприации, а олигархи возвращают свою роскошную жизнь», - пишут немецкие журналисты в своем материале.

Напомним, журналистка рассказала о флаге Украины над Красной площадью.

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