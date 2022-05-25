Об этом пишет немецкое издание Handelsblatt. Как передает газета, глава Минфина Канады Христи Фриланд рассказала, что получает звонки от российских олигархов с интересными предложениями.
Упомянутые российские богачи заверяют, что категорически против войны с Украиной, развязанной владимиром путиным. При этом они боятся репрессий со стороны Кремля, поэтому не хотят сообщать о своей позиции открыто.
В результате олигархи придумали удобную схему: они предлагают передать Западу значительную часть своих активов в обмен на исключение их имен из санкционных списков.
По словам Фриланд, переговоры с российскими олигархами на эту тему пока только на начальной стадии.
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При этом отмечается, что данное соглашение позволило бы Украине получить миллиарды.
«Такая сделка могла бы дать определённые преимущества для всех сторон: Киев получает миллиарды, Запад избегает дебатов об экспроприации, а олигархи возвращают свою роскошную жизнь», - пишут немецкие журналисты в своем материале.
Напомним, журналистка рассказала о флаге Украины над Красной площадью.
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