О том, как этого можно достичь, рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, сейчас оккупанты пытаются укрепить свои позиции в регионе, построив там военные базы. Однако, Жданов подчеркивает, что сделать это россияне не успеют.

«Действительно они в Херсонской области сегодня обустраивают позиции, для того чтобы защищать рубежи, которые они захватили. Но они не успеют. Построить военную базу это не на один год», - отметил эксперт.

С-400, оккупанты, российская армия

Он уверен, что ВСУ способны разгромить силы россии в Херсонской области с помощью дальнобойного оружия, которое получат от западных партнеров. Особенно важным в этой операции станет ленд-лиз. Когда Украина получит вооружение по этому соглашению, она сможет пойти в контрнаступление.

«Если ленд-лиз сработает так, как мы ожидаем, то у нас будет огневое преимущество, что даст нам возможность выбивать их уже с позиций, которые они будут оборонять. Потому освобождение территорий не обсуждается, оно будет совершено силами ВСУ с помощью западного оружия», - подчеркнул Жданов.

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украинские военные, бойцы ВСУ

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Также Politeka писала, что ВСУ ликвидировали работника российского Минобороны, детали.