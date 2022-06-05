Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины утром 5 июня.

На Донецком направлении агрессор ведет наступательные действия с целью окружения наших войск в районах Северодонецка и Лисичанска. С целью захвата господствующих высот в Северодонецке, противник пытается вести наступление в направлении Почечное – Николаевка.

Как сообщает Генштаб, на Славянском направлении группировки противника завершили перегруппировку войск и ведут наступление в направлениях Довгеньке – Долина и Бражковка – Вернополье. На Лиманском направлении враг ведет наступление в сторону Святогорска и пытается вытеснить наши войска на правый берег реки Северский Донец.

"Враг развернул на Николаевском направлении до двух реактивных и двух батарей ствольной артиллерии. Также пытался восстановить свои утраченные позиции на направлении Сухого Пруда и Лозового. Понес значительные потери и отошел", — сказано в сообщении.

Также в Генштабе отметили, что в готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находится пять носителей крылатых ракет морского базирования типа “Калибр”.

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