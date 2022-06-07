Паранойя диктатора играет ему на руку в этом вопросе.

Об этом заявил в интервью Алесе Бацман журналист Аркадий Бабченко. Он уверен в том, что в режимах, подобных тому, который выстроил в россии путин, невозможен переворот изнутри.

«Это совсем другие режимы, которые не допускают никаких дворцовых переворотов... Говоря на русском языке, он (Путин - Ред.) больной параноик...», - с уверенностью заявил Бабченко.

Он подчеркнул, что даже если бы в россии нашлись силы, которые решились бы устроить переворот, воплотить план в жизнь у них бы не получилось. Журналист объяснил это параноидальной осторожностью путина.

«Вы посмотрите, как он даже со своим ближним кругом проводит совещания, когда ближайшие к нему люди – Шойгу, Сечин, Иванов сидят от него за этим столом на расстоянии семи метров», - рассказал Бабченко.

Он отдельно отметил высокую мотивированность личных охранников путина. По словам журналиста, они готовы «умереть и порвать глотку» за своего хозяина.

«Поэтому чисто физически к телу будет сложно добраться», - пояснил Бабченко.

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