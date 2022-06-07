Ситуация на фронте в ближайшее время будет особенно тяжелой для Украины.

Об этом в новом эфире с Марком Фейгиным предупредил советник главы Офиса президента Алексей Арестович. По его словам, предстоящая неделя будет крайне тяжело для украинских защитников.

Одной из причин станет продвижение российских войск в направлении трассы Бахмут-Лисичанск. Если враг захватит ее, то сможет заблокировать группировку ВСУ в Луганской области.

«Продвигаются там. Нам не удается их остановить. Они идут медленно, но идут. И есть нехилая вероятность, что они ее перережут (...) Если сейчас закроют "котелок", то получится второй Мариуполь», - заявил Арестович.

Он также отметил, что сейчас в районе от Изюма до Попасной сосредоточена в общей сложности половина российских войск в Украине – то есть около 35-40 тысяч военных.

Также Арестович предупредил, что через неделю Славянск могут взять в осаду, а Лиманская группировка оккупантов может взять под контроль Святогорск.

«Уже вплотную приближается осада Славянска», - сообщил Арестович.

Он добавил, что украинские войска севернее Северского Донца могут быть вынуждены отступать на южный берег.

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