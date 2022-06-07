Об этом в новом эфире с Марком Фейгиным предупредил советник главы Офиса президента Алексей Арестович. По его словам, предстоящая неделя будет крайне тяжело для украинских защитников.
Одной из причин станет продвижение российских войск в направлении трассы Бахмут-Лисичанск. Если враг захватит ее, то сможет заблокировать группировку ВСУ в Луганской области.
«Продвигаются там. Нам не удается их остановить. Они идут медленно, но идут. И есть нехилая вероятность, что они ее перережут (...) Если сейчас закроют "котелок", то получится второй Мариуполь», - заявил Арестович.
Он также отметил, что сейчас в районе от Изюма до Попасной сосредоточена в общей сложности половина российских войск в Украине – то есть около 35-40 тысяч военных.
Отдать россии кусок Украины: Зеленский поставил на место сторонников "уступок путину"
"Вы ответите перед Богом за каждую могилу": в УПЦ МП обратились к Гундяеву
Цены и тарифы: в Раде задумались о новом суровом наказании для украинцев
"Нервы уже не контролирует": странное поведение путина сняли на камеру
Леся Никитюк насмешила украинцев новым заявлением о рф: "Нагадила на кровать..."
Также Арестович предупредил, что через неделю Славянск могут взять в осаду, а Лиманская группировка оккупантов может взять под контроль Святогорск.
«Уже вплотную приближается осада Славянска», - сообщил Арестович.
Он добавил, что украинские войска севернее Северского Донца могут быть вынуждены отступать на южный берег.
Напомним, Лукашенко удивил дифирамбами в адрес украинских защитников.
Как сообщала Politeka, Данилов рассказал, что нужно для полноценного контрнаступления ВСУ.
Также Politeka писала, что в Венгрии сделали новый выпад в сторону украинских властей.