В случае успеха в Украине россия не будет останавливаться на Украине и пойдет дальше.

О том, кто окажется под ударом, рассказал в своем блоге для «24 канала» журналист и политик Олесь Доний. Он отметил, что за время войны НАТО стало занимать более категоричную позицию в отношении россии. И хотя пока альянс продолжает настаивать на своем невмешательстве, Доний считает, что для окончательной победы над россией ему все же придется нанести удар.

Журналист подчеркнул, что это будет в интересах самого же НАТО, ведь россия не планирует останавливаться только на Украине.

«В планах России – не останавливаться на территории Украины. Дальше может быть и Таллин, и Кишинев, и Варшава, и Берлин. У Путина нет предела, как и у Гитлера. Для того чтобы Россия проиграла в войне, фронт должен быть расширен. И да, удары по России должны быть нанесены с территории США как основной мощи НАТО. Это в интересах Украины. И в интересах мира», - подчеркнул Доний.

Он добавил, что «отбиваться» только на территории Украины мало – для победы нужно «бить по россии».

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