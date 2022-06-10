Советник указал странам на то, что именно Украина сейчас стала щитом, чтобы не пустить оккупантов в Европу.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал информацию в средствах массовой информации о том, что некоторые страны Европы не желают видеть Украину в составе Евросоюза. Так, ранее появилась информация о том, что Нидерландов и Дании не хотят предоставлять Украине статус кандидата в члены ЕС.

"Свобода, конкуренция, права человека – Нидерланды всегда были образцом демократии. Сегодня украинцы платят страшную цену за защиту свободной Европы от российских лагерей. Неужели наши люди заплатили еще недостаточно крови, чтобы получить шанс быть в семье ЕС?", - написал Подоляк в своём Twitter.

Отметим, ранее советник главы Офиса президента сообщил, что Европейский союз ослабил шестой пакет санкций против России, исключив из него запрет на доступ к облачным сервисам.

"Сначала Совет ЕС объявляет о блокировке для России европейских облачных сервисов в шестом пакете санкций. Затем редактирует сообщения, удаляя оттуда упоминания об облачных технологиях. Никаких уточнений или разъяснений от официальных лиц", - написал Подоляк в своём Twitter.

Напомним, Виталий Ким сообщил украинцам радостную новость, что произошло: "До этого мы не...".

Как сообщала Politeka, "Пусть отдают свой Бранденбург": посол Польши резко высказался о "защитниках лица" путина.

Также Politeka писала, что Цель рф – вся Украина и не только: в разведке выяснили, насколько долго россия сможет продолжать бои.