О том, когда ВСУ смогут начать масштабное контрнаступление, в эфире «Эспрессо» рассказал бывший глава Службы внешней разведки, генерал армии Украины Николай Маломуж.
По его словам, сейчас украинские защитники наносят точечные удары по группировкам врага, который сосредоточил усилия в районах Северодонецка, Лисичанска и Донецкой области.
«Путин ставил задачу своим военным захватить эти территории мгновенно. Сначала до 9 мая, потом до 10 июня, а сейчас уже до 22 июня. Этого не получается сделать оккупантам. Они перебрасывают свои силы из Запорожской и Херсонской области, чтобы добиться успеха под Северодонецком», - рассказал Маломуж.
Он добавил, что пока у Украины нет достаточного количества тяжелого вооружения, лучшее, что могут делать наши защитники – наносить контрбатарейные удары на тех участках, где враг снял часть своих войск, а также создавать предпосылки для окружения оккупантов в Херсонской области.
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«Сейчас ВСУ действуют очень успешно на Херсонщине. Освобождены 18 населенных пунктов. Если ВСУ создадут условия для окружения российских войск на Херсонщине и Запорожье, то российская армия будет разбита. На сегодня таких условий, к сожалению, нет. Стратегических условий для окружения российских войск на Херсонщине нет, однако есть тактические… Поэтому, по моему мнению, переломный момент в пользу ВСУ будет в июле-августе этого лета, когда у нас появится достаточное количество оружия», - заявил Маломуж.
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