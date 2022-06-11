Александр Лукашенко удивил рассказом о том, как будет действовать правительство его страны в случае «какой-то заварушки».

Самопровозглашенный президент Беларуси отметился новым странным заявлением, выступая на семинаре «Актуализация методов и форм работы с населением на местном уровне».

В ходе своего выступления Лукашенко заявил, что если Беларусь не сделает выводов «из того, что произошло в 2020 и после», ее могут ждать «украинские события».

«Но нам будет сложнее, чем Украине. Я вас не пугаю – вы же знаете, что я просто так не говорю», - заявил политик.

Лукашенко в присущей ему эксцентричной манере также заявил о том, что в случае каких-то волнений в стране, чиновники якобы «пойдут впереди».

«Дорогие мои, не дай Бог начнется какая-то заварушка, вы же понимаете, что мы пойдем впереди. И не факт, что я с автоматом вот тут буду бегать - вы побежите», - обратился к собравшимся Лукашенко.

Учитывая тот факт, что на Украину напала россия, слова Лукашенко о повторении в Беларуси такого же сценария выглядят как признание враждебности режима владимира путина.

Напомним, у армии рф в Украине возникли большие проблемы, детали.

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