Самопровозглашенный президент Беларуси отметился новым странным заявлением, выступая на семинаре «Актуализация методов и форм работы с населением на местном уровне».
В ходе своего выступления Лукашенко заявил, что если Беларусь не сделает выводов «из того, что произошло в 2020 и после», ее могут ждать «украинские события».
«Но нам будет сложнее, чем Украине. Я вас не пугаю – вы же знаете, что я просто так не говорю», - заявил политик.
Лукашенко в присущей ему эксцентричной манере также заявил о том, что в случае каких-то волнений в стране, чиновники якобы «пойдут впереди».
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«Дорогие мои, не дай Бог начнется какая-то заварушка, вы же понимаете, что мы пойдем впереди. И не факт, что я с автоматом вот тут буду бегать - вы побежите», - обратился к собравшимся Лукашенко.
Учитывая тот факт, что на Украину напала россия, слова Лукашенко о повторении в Беларуси такого же сценария выглядят как признание враждебности режима владимира путина.
Напомним, у армии рф в Украине возникли большие проблемы, детали.
Как сообщала Politeka, сбежавшие из-под Киева на восток оккупанты взвыли от плохих условий, перехват.
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