Именно поддержка Запада позволила путину «вырасти» до его нынешнего положения на геополитической арене.

Об этом заявил в эфире с Марком Фейгиным советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

По его словам, без многолетней поддержки Запада президент рф не смог бы добиться своего влияния.

«Ни путин как фигура, ни его политический режим ничего бы в этом мире не стоили, если бы не поддержка Запада. Они его вырастили, они позволили ему состояться», - заявил Арестович.

По его словам, для Запада путин стал удобным и предсказуемым. Сейчас лидеров некоторых стран только раздражает Украина и ее сопротивление россии.

«Я чувствую, что я буду долбать Запад, пока эти люди не перейдут к передаче вооружения и техники в количестве, необходимом Вооруженным силам Украины. А ответственность с них за взращивание путина как фигуры и за поддержку его сейчас как фигуры я снимать не собираюсь», - жестко подчеркнул Арестович.

Напомним, у армии рф в Украине возникли большие проблемы, детали.

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