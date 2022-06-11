Об этом заявил в эфире с Марком Фейгиным советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.
По его словам, без многолетней поддержки Запада президент рф не смог бы добиться своего влияния.
«Ни путин как фигура, ни его политический режим ничего бы в этом мире не стоили, если бы не поддержка Запада. Они его вырастили, они позволили ему состояться», - заявил Арестович.
По его словам, для Запада путин стал удобным и предсказуемым. Сейчас лидеров некоторых стран только раздражает Украина и ее сопротивление россии.
"Его слова - пустой звук": Кулеба напомнил, как Макрон и Шольц уже становились жертвами обмана путина
"Покойся с миром": жизнь певицы оборвалась под музыку группы, с которой она выступала
Оккупанты застряли в прошлом: выяснилось, в чем украинские защитники превосходят армию рф
14-летняя дочь Кошевого из "Квартал 95" за границей поразила внешностью: "Невероятно красивая"
Горбунов на эмоциях высказался о поведении пожилых украинцев: "Ком в горле, наши люди..."
«Я чувствую, что я буду долбать Запад, пока эти люди не перейдут к передаче вооружения и техники в количестве, необходимом Вооруженным силам Украины. А ответственность с них за взращивание путина как фигуры и за поддержку его сейчас как фигуры я снимать не собираюсь», - жестко подчеркнул Арестович.
Напомним, у армии рф в Украине возникли большие проблемы, детали.
Как сообщала Politeka, сбежавшие из-под Киева на восток оккупанты взвыли от плохих условий, перехват.
Также Politeka писала, что в разведке выяснили, насколько долго россия сможет продолжать бои.