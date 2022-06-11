США сделают все возможное, чтобы справиться с напряженностью в отношениях с Китаем и предотвратить конфликт.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, передает Reuters.

Остин сказал, что США будут и впредь поддерживать своих союзников, включая Тайвань.

"Это особенно важно, поскольку КНР использует более принуждающий и агрессивный подход в том, что касается его территориальных претензий", – подчеркнул он.

Остин отметил, что наблюдается вызывающий беспокойство рост числа небезопасных инцидентов, которые провоцируют китайские самолеты и корабли в отношении самолетов и кораблей других стран.

Глава Пентагона сказал, что политика США в отношении Тайваня заключается в том, чтобы оставаться противником любых односторонних изменений статус-кво.

"Наша политика не изменилась. Но, к сожалению, это не относится к КНР, – сказал Остин. – Мы сделаем все возможное, чтобы справиться с этой напряженностью, предотвратить конфликт и добиться мира и процветания".

Министр обороны США сказал, что Соединенные Штаты сохранят свое присутствие в Азии, но Вашингтон понимает необходимость предотвращения конфликта.

"Мы не стремимся к конфронтации или конфликту. И мы не стремимся к новой холодной войне, азиатскому НАТО или региону, расколотому на враждебные блоки", – сказал он.

Таким образом, глава Пентагона отреагировал на заявление министра обороны Китая Уэй Фэнхэ о том, что Пекин готов начать войну в случае провозглашения независимости Тайваня.

Напомним, между двумя странами НАТО назревает военный конфликт, сделано заявление.

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