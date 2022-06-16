Россия уже не стремится к очевидной победе на поле боя, однако готова воевать «на износ».

Об этом в новом эфире с Марком Фейгиным рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

По его словам, сейчас россия уже не нацелена на победу на поле боя. Вместо этого путин будет пытаться вымотать Украину, а также при помощи давления западных стран подтолкнуть Киев к подписанию «Минска-3».

«Кремль готов к длительной борьбе - на износ. На пока хватит. И основная ставка у них - не победа на поле боя, а приведение Запада в состояние, когда он будет усиленно подталкивать нас к "Минску-3". Для этого применяется и давление на поле боя и вот этот продовольственно-энергетически-миграционный кризис, который в перспективе должен давить на западное социальное положение, экономику, политику, поднять уровень недовольства этой войной», - рассказал советник главы ОП.

Арестович отметил, что прямо сейчас россия вовсю формирует определенный нарратив: в Кремле заявляют, что стремятся к миру с Украиной, в то время как на Западе намеренно сеется недовольство войной.

«Они хотят, чтобы, когда журналисты будут работать с источниками с двух сторон, сообщение выглядело так: "Запад дает Украине оружие, а Россия настроена на мир"», - объяснил Арестович.

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