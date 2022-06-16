Об этом в новом эфире с Марком Фейгиным рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
По его словам, сейчас россия уже не нацелена на победу на поле боя. Вместо этого путин будет пытаться вымотать Украину, а также при помощи давления западных стран подтолкнуть Киев к подписанию «Минска-3».
«Кремль готов к длительной борьбе - на износ. На пока хватит. И основная ставка у них - не победа на поле боя, а приведение Запада в состояние, когда он будет усиленно подталкивать нас к "Минску-3". Для этого применяется и давление на поле боя и вот этот продовольственно-энергетически-миграционный кризис, который в перспективе должен давить на западное социальное положение, экономику, политику, поднять уровень недовольства этой войной», - рассказал советник главы ОП.
Арестович отметил, что прямо сейчас россия вовсю формирует определенный нарратив: в Кремле заявляют, что стремятся к миру с Украиной, в то время как на Западе намеренно сеется недовольство войной.
"Его слова - пустой звук": Кулеба напомнил, как Макрон и Шольц уже становились жертвами обмана путина
"До сих пор не хотел этого": Путин может решиться объявить мобилизацию, названы сроки
"Есть угроза оккупации": назван крупный город, на который ринутся оккупанты
Никитюк с мамой похвасталась развлечениями на Хмельницком базаре: "Там такая вывеска и..."
"Это вам не Монатик, Потап, Винник": Даниэль Салем показал, как проходят его будни на фронте
«Они хотят, чтобы, когда журналисты будут работать с источниками с двух сторон, сообщение выглядело так: "Запад дает Украине оружие, а Россия настроена на мир"», - объяснил Арестович.
Напомним, Данилов рассказал, почему путин отказался от "референдумов" в оккупированных городах.
Как сообщала Politeka, украинский генерал раскрыл, по чем ударит Украина, получив новое оружие.
Также Politeka писала, что стало известно, что принес Украине Рамштайн-3.