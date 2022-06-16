Об этом рассказал политолог Николай Давыдюк в комментарии «24 каналу». По его словам, сейчас Германия попросту прикрывается другими странами, пытаясь уйти от ответственности.
«Мешает то Швейцария, то Израиль. Потом дошло до того, что премьер-министр Испании Педро Санчес сказал: "Так нельзя себя вести со страной в войне. Обещать и ничего не делать". Германия предлагала Санчесу, что предложит оружие Украине, но Испания должна быть против», - рассказал эксперт.
Он отметил, что после личного визита в Бородянку председатель испанского правительства Педро Санчес не намерен подыгрывать Германии в вопросе помощи Украине.
По словам Давидюка, нынешняя политика Германии объясняется банальным страхом.
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«Германия не хочет победы Украины и очень боится путина. За последние 2 года у власти там 2 разные партии Меркель и Шольца. Хотя условно – это одна партия путина», - рассказал эксперт.
По его словам, Германия такими темпами решится передать Украине вооружение не раньше, чем после завершения войны.
В то же время эксперт подчеркнул, что простые жители Германии поддерживают Украину. Проблема кроется в элитах, которые научились пользоваться газовыми бюджетами.
Напомним, Данилов рассказал, почему путин отказался от "референдумов" в оккупированных городах.
Как сообщала Politeka, украинский генерал раскрыл, по чем ударит Украина, получив новое оружие.
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