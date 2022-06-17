Военный эксперт Олег Жданов в интервью Марку Фейгину рассказал, когда украинские Вооруженные силы смогут освободить от российских оккупантов Херсон. Так, по словам аналитика освобождение города станет возможным уже во второй половине лета. Один из возможных вариантов – это взятие города в осаду.

Отрезание Херсона и взятие его под огневой контроль артиллерией может принудить гарнизон к сдаче или к бегству.

"Российские солдаты не готовы умирать за украинский Херсон. Они предпочитают бежать. Они предпочитают бежать, даже бросая технику и вооружение. Зачем им это надо? Они могут хорошо наступать только при поддержке артиллерии и авиации, но когда они попадают сами под огневой налет, они не готовы сегодня умереть на нашей земле и за неизвестно какие идеалы. Ну и деньги перестанут платить", - говорит Жданов.

По его словам, отрезание от снабжения Херсона и взятие его под огневой контроль артиллерии может вынудить российский гарнизон сдать позиции или просто бежать.

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