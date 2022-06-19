Проблемы с моралью в российских вооруженных силах настолько значительны, что ограничивают способность рф достигать оперативных целей.

Свежие данные британских разведчиков обнародовало Министерство обороны Великобритании на официальной Twitter-странице 19 июня.

Сообщается, что в последние дни как россия, так и Украина продолжали вести мощные артиллерийские обстрелы на север, восток и юг от Северодонецкого кармана, но без изменений на линии фронта.

При этом британская разведка отмечает низкий моральный дух оккупантов на фоне интенсивных боевых действий. Продолжают встречаться случаи, когда целые вражеские подразделения отказываются выполнять приказы, а также вооруженные противостояния между офицерами и их войсками.

"Причины низкого морального духа россиян включают плохое руководство, ограниченные возможности для ротации подразделений с поля боя, очень большие потери, боевой стресс, постоянное плохое материально-техническое обеспечение и проблемы с оплатой труда", — сказано в сообщении.

Британские эксперты добавляют, что многие российские военные всех рангов не понимают целей войны. При этом власти рф пытаются оказать юридическое давление на военных инакомыслящих.

Напомним, Польша собирается закрыть небо над Западной Украиной.

Как сообщала Politeka, Алексей Арестович объяснил, как западные санкции разрушают российскую экономику.

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