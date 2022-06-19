Соответствующие кадры появились в соцсетях.
Сообщается, что активисты из «Комитета Республиканцев-Социалистов» приехали к торговому центру «Европа» и открыли огонь из пейнтбольного ружья по статуе владимира путина.
Сами активисты на своем Youtube-канале пишут о том, что решили приурочить акцию к завершению Петербургского международного экономического форума.
«Комитет выполнил упражнение в деятельном антиимпериализме. Да, это памятник путину в центре Петербурга в образе императора Августа, уничтожившего остатки Римской республики. Россия будет свободной народной социальной республикой», - заявили активисты.
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Для своей «атаки» они использовали краску желтого цвета.
Известно, что статуя с лицом, выглядящим один в один как лицо путина, появилась на здании торгового центра в 2019 году. В народе ее называют «памятник путину».
В сети бурно комментируют акцию.
«Отлично! В следующий раз синих шариков добавьте», «сразу видно, человек борется за свободу!», «Люди просыпаются?», «Лучше бы самого путина и не из пейтбольного», «Меня больше удивляет, что такая статуя вообще существует», «это на чкаловской) с 2019 года статуя там оказывается) а тц так и не построили) стоит долгостроем», «Вот она - народная любовь», «Можно ему ещё и петлю на шею накинуть?», - пишут люди.
Напомним, Шольц оправдал решение Меркель не пускать Украину в НАТО.
Как сообщала Politeka, Кулеба рассказал о предложении иностранных лидеров.
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