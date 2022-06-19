О трагедии сообщил на своей странице в Фейсбук мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Он не раскрыл обстоятельства гибели военного, однако подчеркнул, что Куцина знали и уважали как отличного командующего и хорошего человека.

«Непоправимая потеря! На восточном фронте погиб один из самых мощных командиров – Олег Куцин. Основатель и многолетний руководитель «Легиона Свободы», командир батальона «Карпатская Сечь» (49-й отдельный стрелковый батальон ВСУ), его знали как настоящего воина, уважали как командующего и хорошего человека с несокрушимым характером. Отомстим за смерть великих рыцарей! Искренние соболезнования семье!», - написал Марцинкив.

Олег Куцин с позывным «Кум» возглавлял 49-й отдельный стрелковый батальон Вооруженных Сил Украины. Он отправился на фронт еще в 2014 году и стал одним из инициаторов создания штурмовой роты «Карпатская Сечь» в составе 93 механизированной бригады ВСУ. В начале полномасштабного вторжения ветераны «Карпатской Сечи» снова собрались вместе и создали отдельный батальон, который стоял на защите Киевской, а позже Харьковской области.

У Куцина остались жена и трое детей.

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