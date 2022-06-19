Об этом в своем новом видеообращении к украинцам предупредил Владимир Зеленский. Он пояснил, что в эти дни будет решаться судьба нашей страны в разрезе ее возможного вступления в Евросоюз.

«Завтра начинается по-настоящему историческая неделя. Одна из самых важных за все время с 1991 года. Неделя, когда мы услышим ответ от Европейского Союза о статусе кандидата для Украины», - рассказал президент.

Он предупредил, что этот важный для Украины процесс скорее всего не останется без внимания россии: оккупанты могут готовить жестокие провокации. Причем, Зеленский считает, что они могут затронуть не только Украину.

«В такую неделю следует ожидать от России усиления враждебной активности. Специально – показательно. И не только против Украины, но и против других стран Европы. Мы готовимся. Мы готовы. Предупреждаем партнеров. И благодарим всех, чья сила сегодня – это наша победа завтра», - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что интересам всей Европы отвечает только позитивное решение для Украины.

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