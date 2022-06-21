Бывший народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива поселился в элитном коттеджном поселке Agalarov Estate в Подмосковье.

Об этом сообщает Bihus.Info.

Журналисты выяснили, что Кива, в марте получивший подозрение в госизмене и посягательстве на территориальную целостность Украины, часто ездит в Москву со стороны села Покровское в Западном Подмосковье. Предположительно, он проживает на территории коттеджного городка Agalarov Estate. Недалеко от него политика видели на АЗС, в супермаркетах и фитнес-центре Crocus.

Кива публиковал несколько видео, записанных, вероятнее всего, непосредственно на территории коттеджного городка Agalarov Estate.

Также сообщается, что политик приобрел бронированный внедорожник Toyota Land Cruiser 200 второго рестайлинга. Его цена составляет около 15-20 млн рублей (около 8-11 миллионов гривен).

Кроме того, журналисты установили возможные места проживания родственников скандального экс-нардепа. Его мать, вероятно, живет в Испании, в провинции Аликанте. Брат Киви Дмитрий имеет фирму в Великобритании, а 25-летняя сестра Анна живет и работает в Люцерне (Швейцария).

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