С военной точки зрения удары по жилой инфраструктуре города не имеют смысла.

Об этом в своем Телеграм-канале рассказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Как известно, в последние дни обстрелы Харькова со стороны российских военных заметно ужесточились. В частности, 21 июня в результате ударов оккупантов по городу четыре человека погибли и еще 10 получили ранения.

Подоляк подчеркнул, что с военной точки зрения обстрелы жилых кварталов Харькова не имеют никакого смысле. Однако, россия явно выбрала в качестве аргумента принцип «стреляем только потому, что можем», отмечает советник главы ОП.

«У России явно нет сил, чтобы взять Харьков. Но у Москвы и нет такой цели. Их цель – нанести максимальный урон городу и отомстить его жителям. Показать Харькову настоящие прелести «русского мира» и «дружбы народов» – «Грады», «Ураганы», «Смерчи», - написал Подоляк.

Он пояснил, что Харькову россия мстит за поломанные планы Кремля сначала в 2014, а потом и в 2022 году, когда в феврале город с первых дней войны взял удар на себя, но при это не сломился.

При этом советник главы ОП уверен, что россиянам и в будущем не удастся добиться своего в Харькове.

«Харьков стоял, стоит и будет стоять. Город-герой выстоит, отстроится и снова будет в рейтингах самых красивых и комфортных городов Украины. Да ладно, скорее, самых комфортных городов Европы», - уверенно подытожил Подоляк.

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