Уже в ближайшие месяцы россия лишится возможности продолжать наступление на позиции Украины в нынешнем темпе.

О замедлении наступления оккупантов заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью группе европейских газет, пишет Reuters.

По его словам, об этом свидетельствует информация, полученная британской разведкой. Джонсон рассказал, что сейчас российские военные продвигаются на Донбассе, однако делают это ценой огромных потерь как среди солдат, так и среди техники.

«Однако наша служба военной разведки считает, что в ближайшие несколько месяцев Россия может прийти к точке, в которой больше не будет никакого движения вперед, потому что она исчерпала свои ресурсы», - заявил британский премьер.

Он подчеркнул, что в этот момент западные партнеры должны будут помочь Украине «переломить динамику».

«Я буду аргументировать это на саммите "Большой семерки". Поскольку украинцы в состоянии начать контрнаступление, его нужно поддержать. Техникой, которую они требуют от нас», - заявил Джонсон.

Он добавил, что победа Украины должна предусматривать как минимум восстановление статуса-кво по состоянию на 24 февраля, а также полное выведение российских войск из всех районов, куда они вторглись.

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