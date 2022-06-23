Беларусь разместила на границе с Украиной деревянные танки, вызвав бурную реакцию в соцсетях.

О необычной тактике соседнего государства рассказал спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник. По его словам, на границе Украины и Беларуси появились деревянные муляжи танков.

«С целью проведения мероприятий оперативной маскировки и демонстрации своего присутствия подразделения Вооруженных сил Беларуси размещают в приграничных с Украиной районах деревянные муляжи танков», - сообщил Мотузняк.

Он отметил, что подразделения ВС РБ в составе до семи батальонов продолжают выполнять задания по «усилению» украинско-беларуской границы в Брестской и Гомельской областях. Они проводят разведку, оборудуют позиции и охраняют границу.

Известно, что к этим заданиям привлекают и солдат срочной службы.

Информация о размещении на границе муляжей техники вызвала бурную реакцию в сети, где не упустили возможность высмеять действия самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

«Чем богаты», «когда модернизация деревообработки заработала», «Чисто лукашенковский стиль», «Настоящие могут украсть», «Ждём муляжей десантников из мешков с картохой», «люди ващето думают о экологии», «Мы тоже на чеку. Приготовили деревянные ракеты», «Фейк!!! Это не муляжи! У Лукашенко все такие танки», «Лукашенко упирается до последнего ... (где-то в вертолете над Белоруссией) "гляди Вова, мы уже и танки вывели...да не фанерные они...настаящие...Коленька, скажи дяде вове, шо танки настаящие..."», - пишут люди.

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