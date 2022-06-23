Об этом сообщается на сайте Совета Европы со ссылкой на резолюцию ПАСЕ. В документе представители ПАСЕ выражают свое изумление в связи с «неспособностью российских властей добросовестно сотрудничать с Советом безопасности Нидерландов и Международной следственной группой по делу МН17».
В резолюции подчеркивается, что российские власти не только не предоставляли следственным органам достоверную информацию, но и намеренно распространяли дезинформацию по делу о крушении самолета в небе над Донбассом в 2014 году.
России припомнили все противоречивые версии о причинах трагедии, которые она продолжала придумывать все эти годы.
Однако, несмотря на эти заявления Кремля и его пропагандистов, в ПАСЕ пришли к выводу, что самолет был сбит именно российской ракетой.
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«На основании доказательств, предоставленных докладчику украинскими и нидерландскими органами власти, Ассамблея считает наиболее убедительным сценарием, что рейс MH17 был сбит ракетой "Бук", предоставленной пророссийским вооруженным формированиям российской армией», - говорится в резолюции.
Теперь решения об уголовной ответственности отдельных обвиняемых, а также российского государства в целом должны вынести уголовные суды Нидерландов, Европейский суд по правам человека, Международная организация гражданской авиации (ICAO) и Международный суд (ICJ).
Также в ПАСЕ призвали россию «сотрудничать с расследованием и извиниться перед семьями и друзьями жертв аварии за боль и страдания, вызванные дезинформацией».
Напомним, что 17 июня 2014 года недалеко от Тореза Донецкой области боевики сбили самолет Boeing 777, выполнявший рейс МН17 Амстердам - Куала-Лумпур. Погибло 298 человек - все пассажиры и экипаж.
Напомним, Зеленский заявил о необходимости реформировать модель призыва в Украине.
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