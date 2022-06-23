У владимира путина обнаружили еще одну резиденцию с личной пивоварней, двумя бассейнами и отгороженным от людей водопадом.

О «хижине рыбака», которую связывают с российским президентом, рассказали по итогам расследования журналисты OCCRP и «Медузы». Они изучили документы строительных компаний, которые проводили обустройство территории вокруг имени.

Роскошная резиденций располагается в Карелии возле Ладожского озера. Впервые о ее связи с путиным еще в 2016 году сообщал оппозиционный российский телеканал «Дождь». Отмечалось, что здание, описанное архитектурным агентством как «хижина рыбака», и прилегающая территория принадлежали нескольким компаниям, подконтрольным Юрию Ковальчуку – другу путина, которого часто называют «банком» российского диктатора. По слухам, именно Ковальчук обслуживает личные интересы путина.

Из писем строительных компаний, обустраивавших территорию вокруг «хижины», журналисты получили макеты, чертижи, дизайн-проекты и другие свидетельства о том, как выглядит сама «хижина» и что находится рядом с ней.

«Двухэтажное футуристическое здание с волнообразной крышей, просторными помещениями и масштабной столовой зоной на открытом воздухе похоже скорее на дом приемов. Большая гостиная открытой планировки занимает больше 200 квадратных метров. Стеклянная перегородка отделяет ее от кухни, оборудованной мангалом, казаном, тандыром, тепаном и коптильней, как в дорогом ресторане. В доме есть собственная пивоварня. На австрийском оборудовании стоимостью 345 тысяч евро тут можно производить 47 литров пива в день», - рассказали журналисты.

Сообщается, что рядом со зданием располагаются два небольших бассейна, а дорожка от дома ведет к естественному водопаду. Раньше он был туристической достопримечательностью, однако теперь доступ к нему для простых людей закрыт.

«Стоимость объекта оценить сложно, однако в распоряжении OCCRP есть смета на общестроительные работы от июня 2015 года на сумму 187 миллионов рублей — сюда не входят мебель, отделка, освещение и стоимость архитектурного и дизайн-проекта», - отмечают журналисты.

Что касается внутренней отделки «хижины», то там преобладают дорогие материалы, вплоть до натуральных полудрагоценных камней. Большой участок пола покрыт мрамором Fior di Bosco примерной стоимостью 110 тысяч долларов.

В Кремле связь резиденции с путиным отрицают.

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