Россия готовит жестокую провокацию для того, чтобы втянуть Беларусь в открытую войну с Украиной.

Об этом сообщает Главное управление разведки Украины. По полученным данным, Кремль планирует устроить подрыв жилых домов в приграничном беларуском городе Мозыре для того, чтобы вовлечь Беларусь в развязанную путиным войну.

«В город Мозырь под видом гражданского населения прибыли диверсионные группы. В их состав входят кадровые сотрудники главного разведывательного управления РФ и наемники частных военных компаний, контролируемых Пригожиным и Шойгу. Известно, что в планы этих групп входит организация серии терактов на территории Беларуси», - рассказали в разведке.

Отмечается, что аналогичную тактику россия применяла во время разжигания войны в Чечне. Тогда спецслужбы организовани взрывы нескольких домов в городе Рязань, обвинив в этом «чеченских боевиков».

Предполагается, что российские военные готовятся нанести серию артиллерийских и ракетных ударов по Мозырскому НПЗ, объектам гражданской инфраструктуры и жилым массивам. Также во время обстрела будет произведен подрыв жилых домов, больницы и школы.

«Это, по мнению кремлевских кураторов «спецоперации», создаст для Лукашенко так называемый «казус белли». То есть формальный повод для развязывания войны. Считается, что в этом случае у самопровозглашенного "президента" Беларуси не останется возможности избежать участия в войне», - сообщают в украинской разведке.

Известно, что беларуские офицеры уже начали вывозить свои семьи из Мозыря.

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