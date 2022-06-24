С безумным заявлением в эфире российского пропагандистского «Первого канала» выступил депутат Госдумы рф Андрей Гурулев. Его слова передает британский телеканал Sky News.

По мнению российского депутата, блокада Калининграда, в которой рф обвиняет Литву, может привести к «мировой войне». При этом пострадать от этого в первую очередь должен Лондон, считает Гурулев.

«Первым удар будет по Лондону. Совершенно ясно, что угроза миру исходит от англосаксов», - заявил депутат в лучших традициях агрессивной российской пропаганды.

Он также помечтал о том, как россия будет «уничтожать» западные спутники.

«Всю группировку космических спутников противника мы уничтожим в ходе первой воздушной операции. Никого не волнует, американцы они или британцы, мы бы видели их всех как членов НАТО. Во-вторых, мы ослабим всю систему противоракетной обороны, везде и на 100%», - пригрозил Гурулев.

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