В ближайшее время россия не будет начинать наступление на другие регионы Украины.

Об этом в ходе брифинга заявил спикер Минобороны Александр Мотузяник. По его словам, сейчас россияне изо всех сил стараются удержаться на занятых позициях, опасаясь контрнаступления ВСУ. В частности, так обстоит ситуация на Запорожском направлении.

«Что касается Запорожья. Мы знаем, что часть территории Запорожской области в настоящее время временно оккупирована российской армией. В связи с этим оккупанты пытаются удержать эти территории любой ценой и оборудуют позиции для возможной обороны и недопущения контрнаступательных действий со стороны ВСУ. То же касается и Херсонской области», - рассказал Мотузяник.

Он отметил, что максимальные ресурсы россия сосредоточила в Луганской и Донецкой областях. О наступлении в других регионах речи сейчас не идет.

«На остальных направлениях и остальных областях противник больше проводит отвлекающий маневр, ведет постоянный авиационный, ракетный и артиллерийский огонь, таким образом пытаясь не допустить переброски подразделений ВСУ туда, где сейчас горячее всего. Мы говорим о Донецкой и Луганской областях», - сообщил спикер Минобороны.

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