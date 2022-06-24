Об этом в ходе брифинга заявил спикер Минобороны Александр Мотузяник. По его словам, сейчас россияне изо всех сил стараются удержаться на занятых позициях, опасаясь контрнаступления ВСУ. В частности, так обстоит ситуация на Запорожском направлении.
«Что касается Запорожья. Мы знаем, что часть территории Запорожской области в настоящее время временно оккупирована российской армией. В связи с этим оккупанты пытаются удержать эти территории любой ценой и оборудуют позиции для возможной обороны и недопущения контрнаступательных действий со стороны ВСУ. То же касается и Херсонской области», - рассказал Мотузяник.
Он отметил, что максимальные ресурсы россия сосредоточила в Луганской и Донецкой областях. О наступлении в других регионах речи сейчас не идет.
«На остальных направлениях и остальных областях противник больше проводит отвлекающий маневр, ведет постоянный авиационный, ракетный и артиллерийский огонь, таким образом пытаясь не допустить переброски подразделений ВСУ туда, где сейчас горячее всего. Мы говорим о Донецкой и Луганской областях», - сообщил спикер Минобороны.
"Вот и возможность увидеть лицо Путина": Макрона и Шольца привезли на руины Ирпеня, видео
Кароль не стала скрывать фигуру в дорогом наряде на концерте: "Платье – нечто, Тине оно очень идет"
"Так будет с каждым предателем!": ликвидирован один из самых известных коллаборантов Херсона, кадры
"В панике сбежали": ВСУ остановили наступление в одном из районов и уничтожили диверсантов, новые данные
ВСУ получили возможность освободить Херсон и Мелитополь, генерал озвучил сценарий: "Нельзя штурмовать в лобовую"
Напомним, россия готовит фатальную провокацию, чтобы втянуть Беларусь в войну.
Как сообщала Politeka, Пионтковский рассказал о конфликтах путина с генералами.
Также Politeka писала, что оккупанты пошли на новое преступление, в опасности оказались семьи защитников Украины.