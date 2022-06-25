Об этом в интервью ТСН заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она открыто назвала президента россии преступником.
«Путин – человек на совести которой эта ужасная, преступная война. Он преступник и как преступник должен платить цену, которую заставил заплатить нас. Платить за ущерб, который он нанес», - заявила фон дер Ляйен.
Она отметила, что с этой целью Евросоюз ввел уже шесть пакетов санкций, направленных на подрыв российской экономики. По словам главы Еврокомиссии, после такой открытой конфронтации возвращение к нормальным отношениям с владимиром путиным для Евросоюза невозможны.
«Глубже и глубже – чем дольше они тянутся. Следовательно, для нас невозможно вернуться к нормальным отношениям с путиным», - рассказала фон дер Ляйен о санкциях.
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Кроме того, глава Еврокомиссии выразила уверенность в том, что россия не сможет победить в этой войне.
«Путин больше не сможет выиграть эту войну. А Украина победит», - заявила фон дер Ляйен.
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