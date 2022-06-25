Об этом в эфире телемарафона рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. В частности, по его словам, теперь Украину ждут ускоренные поставки западного оружия.
«Безусловно, прямой связи между кандидатством и поставками оружия нет. Но, поверьте мне, что даже в самые жаркие дни борьбы за кандидатство мы никогда не прекращали бороться и за то, чтобы как можно больше оружия пришло в Украину как можно скорее», - рассказал глава МИД.
Он подчеркнул, что на эту тему постоянно проводятся совещания, и вскоре они дадут результат.
«Оружие будет, и уже скоро его будет больше. Мы ускоряем эти процессы общими усилиями. И партнеры также видят, что нам нужно больше оружия, и четко знают, какое оружие нам нужно передать», - заявил Кулеба.
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Стоит отметить, что в данный момент так называемый «ленд-лиз» от США еще не заработал. Он начнет действовать только с 1 октября. Однако, все это время Украина продолжит получать оружие от западных партнеров по другим программам и договоренностям.
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