Украинские защитники наносят потери российским оккупантам на всех направлениях активных боевых действий, усиливается партизанское движение на временно захваченных территориях.

Об этом сообщается в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 25 июня.

Так, действия вражеской штурмовой группы в районе населенного пункта Уды наши воины решительно подавили, противник отошел. На Славянском направлении оккупанты основные усилия сосредотачивают на ведении наступления в направлении населенных пунктов Довгеньке и Долина, а также пытается штурмовать в направлении Довгеньке - Мазановка, бой продолжается.

На Северодонецком направлении оккупанты обстреливали из ствольной артиллерии районы населенных пунктов Лисичанск, Спорное и Вовчояровка. Нанесли авиаудар в районе Лисичанска, пытались блокировать город с юга. С целью вытеснения наших подразделений враг вел штурмовые действия в районах населенных пунктов Метелкино, Сиротино и Вороново.

На Бахмутском направлении украинские воины остановили наступление вражеской пехоты в направлении Владимировка – Покровское. После огневого воздействия противник отошел. Подразделениями из состава 5-й общевойсковой армии оккупанты ведут наступление в направлении Пилипчатино-Покровское, боевые действия продолжаются. В направлении Роты-Вершина враг продвинулся на один километр.

Оккупанты пытались взять под контроль участок дороги Ясиноватая – Константиновка, вели бой в направлении Васильевка - Каменка, но наши защитники дали решительный отпор, и противник с потерями отступил.

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