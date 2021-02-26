Але обмеження будуть

Влада Івано-Франківська не стане закривати знаменитий курорт Буковель, що став причиною чергової хвилі коронавірусу на Прикарпатті

Про це пише "НВ".

Чиновники Івано-Франківська вирішили не зупиняти роботу відомого українського гірсько-лижного курорту Буковель. Навіть незважаючи на червону зону. Для забезпечення захисту персона та гостей у Буковелі дотримуватимуться карантинних обмежень.

Відомо, що в Івано-Франківській області ввели жорсткі обмеження, що торкнулися всіх життєво важливих сфер.

Як повідомили в прес-службі курортного міста працюватимуть траси і підйомники. Також готелі продовжать приймати відпочиваючих, стосується це і закладів, де подають сніданки.

Всі наявні заклади громадського харчування також продовжать свою роботу. Замовлення в них можна зробити і на винос, а також замовити доставку.

Однак суворо забороняються різні масові заходи. У їх число входять всілякі концерти і розважальні програми.

Всі відвідувачі зобов'язані дотримуватися масочний режим. У різних місцях повинні стояти антисептики для обробки рук.

За твердженнями влади курортної зони, часте прибирання і кварцування приміщень повинно попередити поширення коронавірусу.

Медичний пункт зараз працює цілодобово. У разі необхідності там можна зробити ПЛР-тест.

Хочемо нагадати, що 23 лютого Івано-Франківська обласна держадміністрація в наказовому порядку заборонила роботу буковельських ресторанів, а гірськолижні траси повинні бути закриті.

Це було зроблено через те, що саме курортна зона стала одним з епіцентрів коронавірусу. При в'їзді в область було встановлено 16 блокпостів.

Нагадавши, Ляшко розповів, що" червону зону " розширять.

Як повідомляла Politeka, у лікарнях Прикарпаття бракує кисню.

Також Politeka писала, у МОЗ розповіли про проблему, яку створив Буковель.