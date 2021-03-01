Народний депутат України Олександр Дубинський потрапив у ДТП на Львівщині

Ряд ЗМІ пишуть, що за кермом Toyota він начебто не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з іншим авто.

У мережі повідомляють, що ДТП з нардепом сталося на автодорозі біля міста Стрий Стрийського району Львівської області.

Відзначається, що водій і пасажир автомобіля Jeep, який протаранила Toyota, нібито отримали тілесні ушкодження і "постраждалих доставили в лікарню".

Крім того ми писали, що двох співробітників посольства Україна у Польщі спіймали на хабарі

28 лютого їх затримали на кордоні при спробі вивезти на службовому авто з України до Польщі велику кількість валюти, золота і контрабандних сигарет.

На даний момент відомо, що співробітники посольства відкликані із закордонного відрядження, в їх відношенні починається дисциплінарне розслідування.

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