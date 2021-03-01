Українські медики не хочуть робити щеплення від китайського вірусу

Завідувач відділенням реанімації для інфекційних хворих Олександрівської лікарні Олексій Куценко повідомив, що з 24 співробітників його відділення погодилися зробити щеплення тільки двоє.

"Якщо чесно, мені трохи соромно, тому що з усього відділення мого, з 24 співробітників, тільки двоє погодилися на вакцинацію — це я і ще одна медсестра. Можливо, це моя недоробка", - зазначив лікар.

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Про це повідомляють на сайті МОЗ "Коронавірус. інфо".

За добу в Україні прищепили всього 90 осіб. Згідно з даними порталу, за день в Донецькій області області вакцини отримали 50 осіб, в Луганській і Херсонській - по 20.

За весь період вакцинації в Україні прищепили 3141 громадянина, в лідерах серед регіонів - Черкаська область (270 осіб).

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