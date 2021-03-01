Пасажири поїзда "Київ-Ужгород" залишили після себе у вагоні справжній "свинарник"

Про це повідомив у Фейсбук Дмитро Капустюк.

За його словами, у вагоні їхало 36 осіб, які залишили після себе купу сміття і зламані крани в туалетах.

"Їхала група з Києва, 36 осіб до Мукачева. Вели себе дуже не красиво і огидно, неможливо підібрати слова. У туалетах поламали крани, ліжка всі були брудні. На прохання провідника поводитися пристойно не реагували. Подивіться в якому стані вони покинули вагон. Як взагалі можливо так поводитися", - йдеться в дописі Дмитра.

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