Українські лікарі прооперували хлопця, який понад 16 років жив з неправильно встановленим діагнозом

Про це повідомляє " Дитяча лікарня на Орлика. Львів " у Фейсбук.

В ортопедо-травматологічному відділенні Львівської дитячої клінічної лікарні прооперували 18-річного юнака з торсіонною дистонією.

Медики зазначають, що операція пройшла успішно, тому сподіваються, що він матиме можливість ходити і жити повноцінним життям.

Мама прооперованого Володимира розповіла, що у її сина в два роки почали відмовляти ноги. Протягом довгого часу лікарі ставили різні діагнози, в результаті хлопцеві поставили діагноз ДЦП.

Сім'я 16 років жила з цим діагнозом, але одного разу жінка побачила по телебаченню програму про дитину з подібним і почала бити тривогу.

Коли дитину знову почали обстежувати, з'ясувалося, що діагноз був помилковий, насправді у Володимира – торсіонна дистонія.

Хлопець почав прийом одного з препаратів і його стан відразу покращився, пізніше Володимиру провели реконструктивні операції обох стоп.

Щоб він зміг почати ходити і жити повноцінним життям - хлопцеві будуть змушені провести ще кілька операцій з відновлення опорно-рухового апарату.

Відео - тут.

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