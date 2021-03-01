Українські лікарі прооперували хлопця, який понад 16 років жив з неправильно встановленим діагнозом
Про це повідомляє " Дитяча лікарня на Орлика. Львів " у Фейсбук.
В ортопедо-травматологічному відділенні Львівської дитячої клінічної лікарні прооперували 18-річного юнака з торсіонною дистонією.
Медики зазначають, що операція пройшла успішно, тому сподіваються, що він матиме можливість ходити і жити повноцінним життям.
Мама прооперованого Володимира розповіла, що у її сина в два роки почали відмовляти ноги. Протягом довгого часу лікарі ставили різні діагнози, в результаті хлопцеві поставили діагноз ДЦП.
"Одружився": сяючий Кіркоров вивів у світ юну красуню, Пугачову забуто назавжди
Поповнення в родині "Холостячки" Мішиної та Еллерта, перші кадри малюка вже в Мережі: "Синочок..."
Скандалом обернувся новий ефір шоу "Маска", українці люті: "Ось і злили героя, а Данилко в плюсі!"
Вагітна дружина "Холостяка" Добриніна вразила кадрами без ліфчика і в розстебнутих штанях: "Максимум задоволення…"
Піддата Полякова роздяглася і полізла з Єфросиніною і Плакидюк в чан на дачі: "Як японські мавпи..."
Сім'я 16 років жила з цим діагнозом, але одного разу жінка побачила по телебаченню програму про дитину з подібним і почала бити тривогу.
Коли дитину знову почали обстежувати, з'ясувалося, що діагноз був помилковий, насправді у Володимира – торсіонна дистонія.
Хлопець почав прийом одного з препаратів і його стан відразу покращився, пізніше Володимиру провели реконструктивні операції обох стоп.
Щоб він зміг почати ходити і жити повноцінним життям - хлопцеві будуть змушені провести ще кілька операцій з відновлення опорно-рухового апарату.
Відео - тут.
Нагадавши, українцям повернуть жорсткі правила карантину, термінову заяву МОЗ: "протягом трьох днів..."
Як повідомляла Politeka, коронавірус взявся за Прикарпаття з новою силою, люди благають про допомогу: що відбувається в лікарнях
Також Politeka писала, що українські медики назвали нові симптоми китайського вірусу:"він адаптується і мутує".