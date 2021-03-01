Контролери продовжують "полювати" на дітей у трамваях

Про це розповідають українці у Facebook.

"Сьогодні, у Львові в трамваї №1 о 19:00 годині дві жінки, не показуючи жодних посвідчень чи жетонів, викликали наряд поліції до моєї 10-річної внучки тому, що у дитини не було при собі учнівського квитка», - повідомив один із львів'ян.

Агресивною і хамською поведінкою вони викликали у дитини істерику, «яку ми з дружиною не можемо припинити вже дві години».

Бабуся дитини погодилася сплатити штраф, але просила виписати їй квитанцію, оскільки не мала при собі потрібної суми.

«Але так звані контролерки, не звертаючи уваги ні на сльози і переляк дитини, ні на близький до непритомності стан літньої жінки, витягли їх з трамвая..., вимагаючи вже знімати гроші в банкоматі", - додає чоловік.

Також на Харківщині за добу не вакцинували жодного медика

Про це повідомили на сайті МОЗ " Коронавірус. інфо".

За добу в Україні прищепили всього 90 осіб. Згідно з даними порталу, за день в Донецькій області області вакцини отримали 50 осіб, в Луганській і Херсонській - по 20.

За весь період вакцинації в Україні прищепили 3141 громадянина, в лідерах серед регіонів - Черкаська область (270 осіб).

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