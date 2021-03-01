Контролери продовжують "полювати" на дітей у трамваях
Про це розповідають українці у Facebook.
"Сьогодні, у Львові в трамваї №1 о 19:00 годині дві жінки, не показуючи жодних посвідчень чи жетонів, викликали наряд поліції до моєї 10-річної внучки тому, що у дитини не було при собі учнівського квитка», - повідомив один із львів'ян.
Агресивною і хамською поведінкою вони викликали у дитини істерику, «яку ми з дружиною не можемо припинити вже дві години».
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Бабуся дитини погодилася сплатити штраф, але просила виписати їй квитанцію, оскільки не мала при собі потрібної суми.
«Але так звані контролерки, не звертаючи уваги ні на сльози і переляк дитини, ні на близький до непритомності стан літньої жінки, витягли їх з трамвая..., вимагаючи вже знімати гроші в банкоматі", - додає чоловік.
Також на Харківщині за добу не вакцинували жодного медика
Про це повідомили на сайті МОЗ " Коронавірус. інфо".
За добу в Україні прищепили всього 90 осіб. Згідно з даними порталу, за день в Донецькій області області вакцини отримали 50 осіб, в Луганській і Херсонській - по 20.
За весь період вакцинації в Україні прищепили 3141 громадянина, в лідерах серед регіонів - Черкаська область (270 осіб).
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