Верховна Рада призначила дату позачергових виборів

Нардепи підтримали проект постанови про призначення позачергових виборів Коларівського сільського голови Бердянського району Запорізької області та Малолюбошанського сільського голови Рівненської області, передає "Цензор.нет".

Крім того, Рада призначила позачергові вибори Теребовлянського міського голови Тернопільської області, Липовецького міського голови Вінницької області та Комарнівського міського голови Львівської області.

Вибори призначені на 31 Жовтня 2021 року.

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Завідувач відділенням реанімації для інфекційних хворих Олександрівської лікарні Олексій Куценко передає, що з 24 співробітників його відділення погодилися зробити щеплення тільки двоє.

"Якщо чесно, мені трохи соромно, тому що з усього відділення мого, з 24 співробітників, тільки двоє погодилися на вакцинацію — це я і ще одна медсестра. Можливо, це моя недоробка", - зазначив лікар.

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