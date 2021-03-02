19-річна дівчина вийшла заміж за чоловіка старше її на 40 років, незважаючи на косі погляди, подружжя продовжує жити разом

Про це пише "znaj.ua".



Молода дівчина Олена зробила свій вибір на користь сивочолого чоловіка, який став її чоловіком. Життя героїні цієї історії пройшло в селі, її батьки рано пішли з життя. Спочатку помер отець Ігор, коли Олені було 3 роки.

Коли її було 12 років, мати також померла. На той момент матері було 55 років.

Потрібно відзначити, що дівчина з дитинства добре вчилася, була слухняною. Завжди надавала допомогу по господарству.

Потім опіку над дитиною оформила тітка Марина, яка є далекою родичкою покійних батьків. Деякий час тітка Марина провела з осиротілою дитиною. Потім поїхала до себе в інше місто. Забрати з собою дівчинку не вийшло.

Тітка надзвонювала телефоном, контролюючи здалеку підлітка. Найближчий сусід 55-річний Євген часто допомагав дівчинці по господарству. У нього була робота в лісництві.

Коли зародилися почуття, Олена не пам'ятає, тільки вони вирішили одружитися через деякий час. Тоді нареченій було 19 років, а нареченому 61 рік. Не всі сприйняли однозначно подібний шлюб.

Наприклад, тітка Марина висловила свою незгоду.

Але молодята стали жити разом. Поступово завели господарство, незабаром у пари з'явився син. Минуло близько семи років після того, як Олена і Євген прийняли доленосне рішення. Їхньому синові Артему виповнилося п'ять. Жінка впевнена, що на різницю в 40 років вона ніколи не звертала увагу.

За чоловіком їй доводиться доглядати, оскільки за ці роки він сильно здав. Іноді йому важко виходить з дому. Догляд за ним здійснює Дружина, на якій до того ж і господарство.

Нагадавши, пару з різницею в 51 рік засудили рідні.

Як повідомляла Politeka, подати заяву в ЗАГС тепер можна онлайн.

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