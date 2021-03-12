У Карпатах поліція почала блокувати роботу підйомників на гірськолижному курорті Буковель

Неприємності на курорті почалися ввечері 12 березня, повідомляє видання "Галицький кореспондент". За словами відпочиваючих, на курорт прибули поліцейські, які перекрили один з підйомників, не даючи людям піднятися на трасу.

При цьому деякі люди, які вже заплатили за відпочинок, вирішили прорвати кордон поліцейських і пробратися за огорожу. Для того, щоб протистояти незадоволеному натовпу відпочиваючих, на допомогу місцевим поліцейським прийшли їхні колеги.

Після блокування підйомника в касах курорту перестали продавати скіпаси.

Судячи з усього, така активність поліції на курорті пов'язана з недотриманням правил карантину в «червоній зоні». Деякі відпочиваючі також розповіли, що правоохоронці почали перевірку на Буковелі, за результатами якої за порушення карантинних умов виписують штрафи.

Телеграм канал Інсайдер UA повідомляє, що обласна комісія з питань ТЕБ і НС зараз розглядає можливість закриття курорту. По всій видимості, вже з 13 березня в Буковелі припинять роботу всі підйомники.

Зазначимо, що раніше чиновники Івано-Франківська вирішили не зупиняти роботу відомого українського гірсько-лижного курорту Буковель. Навіть незважаючи на червону зону. Вони заявляли, що для забезпечення захисту персоналу та гостей у Буковелі дотримуватимуться карантинних обмежень.

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