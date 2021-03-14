У Херсонській області поховали першокласницю Машу Борисову. Дівчинку знайшли мертвою після чотирьох днів пошуків

Жителі щасливого попрощалися із загиблою 12 березня. На похорон зібралося все село, передає 24tv.ua.

Труну з тілом Маші пронесли вулицями, зупиняючись біля місць, де вона любила грати. Також в останню путь її проводжали повз школи, де вона вчилася в першому класі. Люди приносили квіти та іграшки на похорон 7-річної дівчинки.

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Нагадаємо, Маша пропала 7 березня, відпросившись ввечері у мами погуляти на вулиці. Коли дочка не повернулася, жінка підняла на вуха все село та поліцію, в цей же день почалися масштабні пошуки дитини.

Труп дівчинки виявили 11 березня в сараї. Вона була загорнута в поліетиленовий мішок, зав'язаний стрічкою.

У поліції заявили, що на тілі дівчинки були сліди насильницької смерті й згвалтування. Ймовірно, дитину душили.

Є інформація, що в скоєнні злочину підозрюється відразу кілька людей - хрещений батько дівчинки і власник сараю, в якому був знайдений труп.

Раніше з'явилися дані, що першокласниця гуляла на вулиці разом з 10-річним старшим братом. У якийсь момент вона побігла до зупинки, щоб зустріти батька з роботи - вони з матір'ю в розлученні. Після цього дівчинку, близько 17.30, нібито ще раз бачили разом з дітьми. Про зникнення в поліцію заявили о 20.00.
Односельці Маші досі перебувають у шоці, люди готові влаштувати самосуд над підозрюваними у вбивстві дівчинки.

"На кілок такого негідника потрібно посадити, і це йому ще й мало буде"; "у кожного є діти, онуки, хіба так можна познущатися над дівчинкою", - пишуть користувачі в Мережі.

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