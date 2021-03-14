У Херсонській області поховали першокласницю Машу Борисову. Дівчинку знайшли мертвою після чотирьох днів пошуків
Жителі щасливого попрощалися із загиблою 12 березня. На похорон зібралося все село, передає 24tv.ua.
Труну з тілом Маші пронесли вулицями, зупиняючись біля місць, де вона любила грати. Також в останню путь її проводжали повз школи, де вона вчилася в першому класі. Люди приносили квіти та іграшки на похорон 7-річної дівчинки.
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Нагадаємо, Маша пропала 7 березня, відпросившись ввечері у мами погуляти на вулиці. Коли дочка не повернулася, жінка підняла на вуха все село та поліцію, в цей же день почалися масштабні пошуки дитини.
Труп дівчинки виявили 11 березня в сараї. Вона була загорнута в поліетиленовий мішок, зав'язаний стрічкою.
У поліції заявили, що на тілі дівчинки були сліди насильницької смерті й згвалтування. Ймовірно, дитину душили.
Є інформація, що в скоєнні злочину підозрюється відразу кілька людей - хрещений батько дівчинки і власник сараю, в якому був знайдений труп.
"На кілок такого негідника потрібно посадити, і це йому ще й мало буде"; "у кожного є діти, онуки, хіба так можна познущатися над дівчинкою", - пишуть користувачі в Мережі.
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